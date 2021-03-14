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Türkiye'den Çekya'ya tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın 'te diplomatik ofis açmasını endişeyle karşıladığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu adımın Filistin-İsrail ihtilafının temel parametrelerinden olan Kudüs'ün statüsünü aşındırmaya yönelik girişimlere hizmet edecek bir nitelik taşıdığı değerlendirildi.

AA
Giriş Tarihi: 14.3.2021 08:57 Son Güncelleme: 14.3.2021 09:27 ABONE OL
Türkiye'den Çekya'ya Kudüs tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın Kudüs'te diplomatik ofis açmasını endişeyle karşıladığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu adımın Filistin-İsrail ihtilafının temel parametrelerinden olan Kudüs'ün statüsünü aşındırmaya yönelik girişimlere hizmet edecek bir nitelik taşıdığı değerlendirildi.

ULUSLARARASI PARAMETRELERE SAYGI ÇAĞRISI

Açıklamada, uluslararası toplumun tüm üyeleri, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsü ile Filistin-İsrail sorununun adil, kapsamlı ve kalıcı çözümüne yönelik uluslararası parametrelere saygı göstermeye davet edildi.

Çekya'nın söz konusu adımına ilişkin açıklamada, "Uluslararası statüsü Birleşmiş Milletler kararlarıyla teminat altına alınmış bulunan Kudüs'te diplomatik ofis açmasını endişeyle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çekya, 11 Mart'ta Batı Kudüs'te, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğine bağlı bir diplomatik temsilcilik açmıştı.

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Türkiye'den Çekya'ya Kudüs tepkisi!
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