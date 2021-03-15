Akaryakıt pazarına balistik füze saldırısı

Surıye'nın kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi sınırları içinde bulunan Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesinde bulunan benzin tankerlerinin olduğu bölgeye balistik füze saldırısı düzenlendi. Gaziantep'ten çok sayıda ambulans da Suriye'ye girdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, balistik füze saldırısı, Halep'de Esed rejimi kontrolündeki Kuveyris Havaalanı'ndan yapıldı. Türk topçu birlikleri Suriye Fırat Kalkanı bölgesindeki rejim hedeflerine topçu atışı gerçekleştirdi. Öte yandan rejim güçlerinin top mermileriyle Bab kentinin dış mahallelerini hedef aldığı öğrenildi. Aynı bölgeye 2 Şubat ve 5 Mart tarihlerinde de saldırı düzenlenmiş 5 kişi hayatını kaybetmişti.