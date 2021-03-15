İran’dan füze kenti hamlesi: İlk görüntüler servis edildi

AÇILIŞA ÜST DÜZEY YETKİLİLER KATILDI

Yeni yeraltı füze kentinin açılışına İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alirıza Tengsiri ve bazı diğer üst düzey askeri komutanlar katıldı.

İran, yeni füze kentinin tanıtımını yaptı

Yeri açıklanmayan yeni füze kentinin açılış töreninde, Devrim Muhafızları'nın kullanımına yönelik yerel imkânlarla gelişen yeni füze sistemlerinin teslim edildiği belirtildi.