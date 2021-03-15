İran’dan füze kenti hamlesi: İlk görüntüler servis edildi

Yürüttüğü füze programı nedeniyle Batılı ülkelerle gerginlik yaşayan İran, yeni 'füze kentini' tanıttı. İran Devlet Televizyonu, İran Devrim Muhafızları'nın öncülüğünde inşa edilen yeni bir "yeraltı füze kentinin" görüntülerini yayınladı.
AÇILIŞA ÜST DÜZEY YETKİLİLER KATILDI
Yeni yeraltı füze kentinin açılışına İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alirıza Tengsiri ve bazı diğer üst düzey askeri komutanlar katıldı.
İran, yeni füze kentinin tanıtımını yaptı
Yeri açıklanmayan yeni füze kentinin açılış töreninde, Devrim Muhafızları'nın kullanımına yönelik yerel imkânlarla gelişen yeni füze sistemlerinin teslim edildiği belirtildi.
FÜZELER HEDEF DEĞİŞTİREBİLİYOR
Geliştirilen yeni bir füze sisteminde, füzenin ateşlendikten sonra hedefini değiştirme teknolojisine sahip olduğu kaydedildi.