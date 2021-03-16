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'dan 'a gözdağı! Binlerce asker, tanklar ve askeri hava araçları...

'da karşısında ağır darbe alan 'ın tatbikat kararının ardından Azerbaycan'dan karşı hamle geldi. Azerbaycan ordusu 18 Mart'a kadar sürecek olan taktiksel tatbikatlara başladı. Azerbaycan ordusu, 10 bin asker, 100 tank ve 30 askeri havacılık aracı ile ’den alınan İHA’lar tatbikat düzenledi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.3.2021 10:34 Son Güncelleme: 16.3.2021 10:48 ABONE OL
Azerbaycan'dan Ermenistan'a gözdağı! Binlerce asker, tanklar ve askeri hava araçları...

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında ağır darbe alan Ermenistan'ın 7 bin 500 kişiyle askeri tatbikat yapma kararının ardından, Azerbaycan ordusu, 10 bin asker, 100 tank ve 30 askeri havacılık aracı ile Türkiye'den alınan İHA'lar ile taktiksel tatbikatlara başladı.

DEV TATBİKAT

Azerbaycan ordusu, 10 bin asker, 100 tank ve 30 askeri havacılık aracı ile Türkiye'den alınan İHA'lar tatbikat düzenledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan ordusunun birlikleri harekat-taktik planına göre yoğunlaşma alanlarını işgal etti ve birlikler 2021 yılı savaşa hazırlık eğitimi icra edildi." denildi.

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Azerbaycan'dan Ermenistan'a gözdağı! Binlerce asker, tanklar ve askeri hava araçları...
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