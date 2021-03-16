Bebek odasında korkutan görüntü

Görenleri korkutan fotoğraf kareleri, ABD'nin Nevada eyaletinden geldi. Toruna bakmak için oğlunun evine yerleşen bir babaanne, iki yaşındaki küçük çocuğun her gece bağırarak uyanmasından şüphelendi. Olayın perde arkasını öğrenmek isteyen kadının karşılaştığı görüntüler ise kan dondurdu.
TORUNUNUN ÇIĞLIKLARINDAN ŞÜPHELENDİ
İngiliz Daily Mail'in haberine göre Nevada'nın Las Vegas kentinde yaşayan 41 yaşındaki Tory McKenzie, oğlunun çocuklarına bakmak için gelini ve torunlarıyla aynı evde yaşamaya başladı. Bir süre sonra iki yaşındaki küçük torununun odasından gece yarısı sesler geldiğini fark eden McKenzie, olayın aslını araştırmaya başladı. Geceler boyu üstü üste odadan sesler duyan, torununun çığlıklar atarak ağladığını duyan 41 yaşındaki babaanne, her ne yaptıysa da işin aslını çözemedi.
Bunun üzerine bebek odasına gece görüşü bulunan, harekete duyarlı bir kamera yerleştiren kadın, her sabah kameranın kaydettiği görüntüleri incelemeye başladı.
KAMERADA GÖRDÜĞÜ ŞEY KANINI DONDURDU
Dört gün boyunca kaydedilen görüntülerde hiçbir anormallik görmeyen McKenzie, 5. günün gece yarısında torununun biriyle konuştuğunu duydu. Küçük çocuğun "Git buradan" cümlesini kurmasını duymasıyla hızlıca odaya giden kadın, yine eli boş döndü. Sabah olduğunda gece kamerasını inceleyen kadın, gördükleri karşısında şoke oldu.
Torununun odasında her yeri sarılı, yüzü belli olmayan şeytanvari bir figür gören McKenzie, büyük bir korku yaşadı. Kaydettiği görüntüleri Facebook sayfasından paylaşan McKenzie, oğlunun evine şeytani bir varlığın musallat olduğuna inandığını söyledi.
ŞEYTANİ VARLIK İDDİASI
Evi "kötü ruhların" ele geçirdiğine inanan kadın, evin birçok noktasında yağ yakma ritüelleri uygulayarak bu enerjiden kurtulmaya çalıştı. Ancak bu ritüelleri uygulamasıyla evde kapı ve pençelerin kendiliğinden açılıp kapanmaya başladığını söyleyen babaanne, başarılı olamadığını düşünüp, yaşadıklarını Facebook'ta bulunan "Paranormal" aktiviteleri inceleyen bir sayfadan paylaşarak yardım istedi.
Korkunç görüntülerin viral olmasının ardından sosyal medyada oldukça konuşulan babaanne, görütülen üzerinde oynamakla suçlandı. Fotoğrafın sahte olduğu iddiasını kesinlikle yalanlayan kadın, bu ürkütücü olayın tamamen gerçek olduğunda ısrar etti.