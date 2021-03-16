Bebek odasında korkutan görüntü

Görenleri korkutan fotoğraf kareleri, ABD'nin Nevada eyaletinden geldi. Toruna bakmak için oğlunun evine yerleşen bir babaanne, iki yaşındaki küçük çocuğun her gece bağırarak uyanmasından şüphelendi. Olayın perde arkasını öğrenmek isteyen kadının karşılaştığı görüntüler ise kan dondurdu.

TORUNUNUN ÇIĞLIKLARINDAN ŞÜPHELENDİ

İngiliz Daily Mail'in haberine göre Nevada'nın Las Vegas kentinde yaşayan 41 yaşındaki Tory McKenzie, oğlunun çocuklarına bakmak için gelini ve torunlarıyla aynı evde yaşamaya başladı. Bir süre sonra iki yaşındaki küçük torununun odasından gece yarısı sesler geldiğini fark eden McKenzie, olayın aslını araştırmaya başladı. Geceler boyu üstü üste odadan sesler duyan, torununun çığlıklar atarak ağladığını duyan 41 yaşındaki babaanne, her ne yaptıysa da işin aslını çözemedi.