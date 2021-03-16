Film sahnelerini aratmayan olay! Cinayetin sır perdesi 23 yıl sonra aralandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde 23 yıl önce çöp kutusunda ölü bulunan bebeğe ait gizem çözüldü. 20 Kasım 1997'de çöp kutusunda bulunan ve adli tıp uzmanları tarafından bebeğin iki gün önce doğduğunu belirtip ölümünün bir cinayet olduğuna karar verdi. Olaya ilişkin sır perdesi ise 23 yıl sonra aralandı. 2018 yılında soruşturma açılan ancak, yeterli bulguya rastlanmayan cinayetle ilgili polis, olay yerinde bulunan DNA'nın, kamuya ait bir soyağacı web sitesinde bilgileri yer alan Christine Marie Warren'la eşleştiğini tespit etti.