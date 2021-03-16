Son dakika: Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip’ten flaş gelişme

Son dakika haberi… İngiliz Kraliyet Ailesi'nden gelen haberler, ülke gündeminde oldukça ses getirdi. Haftalardır yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altında olan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi 99 yaşındaki Prens Philip cephesinde bir son dakika gelişmesi yaşandı.
TABURCU OLDUĞU HABERİ GELDİ
İngiliz basınından gelen haberlere göre kalp ameliyatı geçiren Prens Philip, Londra'da tedavi altında olduğu King Edward VII Hastanesi'nden taburcu edildi.
Yaşadığı ağır sağlık sorunları nedeniyle tam 28 gün hastanede yoğun bakımda olan Prens Philip'in taburcu olduğu haberi, ülke gündeminde oldukça konuşuldu.
Şubat ayında aniden rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Prens Philip'in durumuyla ilgili Buckhingham Sarayı'ndan yapılan açıklamalarda Prens'in tedaviye yanıt verdiği söyleniyordu.