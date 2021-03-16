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Son dakika: Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip’ten flaş gelişme

Kraliçesi 2. Elizabeth'in enfeksiyon nedeniyle uzun süredir tedavi altında  olan eşi Prens Philip’ten bir son dakika haberi geldi. basınından gelen haberlere göre Kraliçe Elizabeth'in 99 yaşındaki eşi Prens Philip, kalp ameliyatı olduktan sonra tedavi gördüğü hastaneden ayrıldı.

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Giriş Tarihi: 16.3.2021 14:42 ABONE OL
Son dakika: Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip’ten flaş gelişme

Son dakika haberi… İngiliz Kraliyet Ailesi'nden gelen haberler, ülke gündeminde oldukça ses getirdi. Haftalardır yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altında olan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi 99 yaşındaki Prens Philip cephesinde bir son dakika gelişmesi yaşandı.

TABURCU OLDUĞU HABERİ GELDİ

İngiliz basınından gelen haberlere göre kalp ameliyatı geçiren Prens Philip, Londra'da tedavi altında olduğu King Edward VII Hastanesi'nden taburcu edildi.

Yaşadığı ağır sağlık sorunları nedeniyle tam 28 gün hastanede yoğun bakımda olan Prens Philip'in taburcu olduğu haberi, ülke gündeminde oldukça konuşuldu.

Şubat ayında aniden rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Prens Philip'in durumuyla ilgili Buckhingham Sarayı'ndan yapılan açıklamalarda Prens'in tedaviye yanıt verdiği söyleniyordu.

Prens Philip'in çok daha önce iyileşmesi beklenirken hastanede kalış süresinin bir ayı bulması, Prens'in durumunun oldukça ciddi olduğu söylentilerini de beraberinde getirmişti.

Ülke basını bugün sabah saatlerinde, Prens Philip'in hastaneden 4 polis ve korumalar eşliğinde ayrıldığını bildirdi.

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Son dakika: Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip’ten flaş gelişme
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