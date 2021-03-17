İtalya’dan TCG Anadolu’ya övgü: Türkiye’yi örnek almalıyız

Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli savaş uçağı gemisi TCG Anadolu, dünyanın bu donanıma sahip sayılı uçak gemileri arasına girmeye hazırlanıyor. Denize indirilmesiyle birlikte inşası devam eden ve bu sene içerinde göreve başlaması beklenen TCG Anadolu'nun, Türk Deniz Kuvvetleri'nin harekat kabiliyetini de ciddi biçimde artıracağı biliniyor.

TÜRK ASKERİ TEKNOLOJİSİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Türkiye, bu hamlesiyle birlikte son yıllarda giderek gelişen askeri teknolojideki ilerleme hanesine bir artı daha yazdıracakken her geçen gün daha fazla devlet, gözünü Türkiye'nin askeri gelişimine dikiyor.

Son olarak İtalyan medyasında yayınlanan bir analiz, Türkiye'nin örnek alınması gereken ilerleyişine dikkat çekti.