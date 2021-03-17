İtalya’dan TCG Anadolu’ya övgü: Türkiye’yi örnek almalıyız

Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli savaş uçağı gemisi TCG Anadolu, dünyanın bu donanıma sahip sayılı uçak gemileri arasına girmeye hazırlanıyor. Denize indirilmesiyle birlikte inşası devam eden ve bu sene içerinde göreve başlaması beklenen TCG Anadolu'nun, Türk Deniz Kuvvetleri'nin harekat kabiliyetini de ciddi biçimde artıracağı biliniyor.
TÜRK ASKERİ TEKNOLOJİSİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Türkiye, bu hamlesiyle birlikte son yıllarda giderek gelişen askeri teknolojideki ilerleme hanesine bir artı daha yazdıracakken her geçen gün daha fazla devlet, gözünü Türkiye'nin askeri gelişimine dikiyor.
Son olarak İtalyan medyasında yayınlanan bir analiz, Türkiye'nin örnek alınması gereken ilerleyişine dikkat çekti.
İtalyan basınında yayınlanan analizde, TCG Anadolu uçak gemisinin keskin bir hamleyle bir SİHA gemisi haline getirileceği belirtildi. Türkiye'nin, kendi üretimi olan TCG Anadolu'yla birlikte dünya üzerinde bu teknolojiye sahip olan sayılı ülkeler arasına girdiğini söyleyen analiz, geminin Türkiye'nin son model SİHA'larına da ev sahipliği yapacağına yer verdi.
DÜNYADA BİR İLK
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in TCG Anadolu'ya konuşlandırılacak SİHA/İHA sistemleri ile ilgili verdiği açıklamaları gündeme taşıyan analiz, Bayraktar TB2 SİHA sistemlerinin özel bir varyantının gemide yer alacağını vurguladı.
Demir'in "Anadolu'ya iniş/kalkış yapan İHA, onun için özel tasarlanan TB2'ler ve diğer sabit kanatlı platformlar söz konusu. Anadolu'yu SİHA gemisi yapmak gündemde." ifadelerini kullanan analiz, Türkiye'nin bu hamlesinin askeri alanda çığır açacağı vurgusunu yaptı.
"BİZ DE ÖRNEK ALMALIYIZ"
TCG Anadolu'nun, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir platforma dönüştürüleceğini söyleyen analiz, İtalyan donanmasının da bu fikri hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.
İtalya'nın benzer bir projeye başlamasının, İtalyan donanması için çok önemli olduğunun belirtildiği analizde, "Keşif ve saldırı görevleri olan bir deniz platformundan havalanabilen bir drone sistemi geliştirmemiz donanmamızın artıracaktır. Bu nedenler Trieste'ye (Helikopterli Çıkarma Gemisi) böyle bir görev değişimi yapmalıyız." İfadeleri kullanıldı.