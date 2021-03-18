Net Sincar açıklaması: PKK faaliyetlerine izin verilmeyecek

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Pilot Tümgeneral Tahsin Hafaci, Bağdat'ta AA muhabirine Sincar'daki güvenlik durumundaki son gelişmelerle terör örgütü PKK ve Haşdi Şabi'nin varlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bağdat ve Erbil arasında imzalanan Sincar Anlaşması'na bağlı olduklarını ve uygulanması için çalıştıklarını ifade eden Hafaci, "Emniyet yetkilileri, Sincar içerisinde hiçbir silahlı yapıya izin verilmeyeceği konusunda ısrarcı. Başkomutanın da (Başbakan Kazımi) Sincar Anlaşması'nın başarıya ulaşması için verdiği talimatları nettir. Sincar'da ordu, polis, Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı ve İstihbarat dışında hiçbir silahlı yapının (PKK terörü) faaliyet göstermesine izin verilmeyecek." dedi.

PKK terör örgütünün bölgenin neresinde bulunduğu sorusuna karşı ise Tümgeneral Hafaci, şu yanıtı verdi:

"Sincar'daki askeri birlikler ordu ve federal polis gücünden oluşuyor. İlçede sadece Irak bayrağı göndere çekilmiş durumda. Oradaki güvenlik güçlerine karşı hiçbir saldırıya da müsaade (PKK yandaşları saldırmıştı) edilmeyecek. Sincar'daki tüm karargahların (PKK'nın bulunduğu) boşaltılmasında başarılı olduk. Sincar halkı Ezidiler ve diğer bileşenlerle birlikte çalışacağız."

HAŞDİ ŞABİ'NİN SİNCAR'DAKİ VARLIĞI

Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı milis yapılardan bazı birliklerin Sincar'a kaydırıldığı iddia edilmişti. Söz konusu iddialar üzerine Iraklı komutan, "Sincar'da bu minvalde hiçbir silahlı yapı bulunmadığını ileri sürerek, ayrıca silahlı grupların Sincar'a geri dönmesine de izin verilmeyeceğini kaydetti.

Hafaci, Sincar'da Peşmerge ile iş birliği konusuna da değinerek, bölgede askeri ve güvenlik alanında yüksek düzeyli koordinasyondan bahsetti.

"DEAŞ HALA VARLIK GÖSTERİYOR VE GÜVENLİK GÜÇLERİ İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR"

Askeri olarak bitirildiği açıklansa da Irak güçlerine zaman zaman saldırılarda bulunan terör örgütü DEAŞ'ın durumu ve bulunduğu bölgelerle elebaşı kadrosu hakkında değerlendirmelerde de bulunan Hafaci, "DEAŞ, henüz bitmedi ve varlık gösteriyor. DEAŞ hala güvenlik güçleri için bir risk oluşturuyor. DEAŞ, varlığını savaş sırasında sivillerin arasında saklanarak uyuyan hücreleri aracılığıyla gösteriyor. Bu uyuyan hücrelerin barındırılması ve onlara destek verilmesi de diğer sorun." diye konuştu.