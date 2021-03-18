Kabil'de devlet memurlarını taşıyan minibüse saldırı! Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de devlet memurlarını taşıyan minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Hayırhane bölgesinde devlet memurlarını taşıyan minibüse yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Faramarz, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda hedef alınan minibüsün İletişim ve Teknoloji Bakanlığına ait olduğunu öne sürdü.