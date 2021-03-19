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Haberler Dünya Haberleri 9.1 şiddetindeki depremden sonra yaşanan tsunamide kayboldu: 16 yıl sonra ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 19.3.2021 11:36 Son Güncelleme: 19.3.2021 11:50

9.1 şiddetindeki depremden sonra yaşanan tsunamide kayboldu: 16 yıl sonra ortaya çıktı

DHA
9.1 şiddetindeki depremden sonra yaşanan tsunamide kayboldu: 16 yıl sonra ortaya çıktı

'da 2004 yılında 9.1 büyüklüğündeki depremin ardından meydana geldi. Ülke tarihinin en fazla can kaybı yaşanan depremlerinden biri olarak kayıtlara geçen depremin ardından meydana gelen tsunami sırasında kaybolan ve öldüğü düşünülen polis memuru Abrip Asep, 16 yıl sonra ortaya çıktı.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batı kıyısında, 2004'te 9.1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami meydana geldi. Ülke tarihindeki en fazla can kaybının yaşandığı 6'ıncı deprem olarak kayıtlara geçen depremde, 230 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Tsunaminin meydana geldiği gün kaybolan ve öldüğü düşünülen polis memuru Abrip Asep, 16 yılın ardından ülkenin Açe bölgesindeki bir akıl hastanesinde ortaya çıktı.

TSUNAMİ SONRASI TRAVMA YAŞADI

Depremin meydana geldiği 26 Aralık gününde görevde olduğu ifade edilen Asep'in, tsnumaninin ardından ağır travma yaşadığı ve akli dengesini yitirdiği öğrenildi. Asep'in aile üyelerinden biri, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "İnanamadık. 16 yıldır hiçbir haber alamadık. Öldüğünü düşündük. Hala hayatta olduğunu bilmiyorduk" dedi.

Açe Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, ailesinin Asep'in hayatta olduğunu öğrendiğinde büyük sevinç yaşadığı belirtildi.

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9.1 şiddetindeki depremden sonra yaşanan tsunamide kayboldu: 16 yıl sonra ortaya çıktı
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