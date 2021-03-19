9.1 şiddetindeki depremden sonra yaşanan tsunamide kayboldu: 16 yıl sonra ortaya çıktı

TSUNAMİ SONRASI TRAVMA YAŞADI

Depremin meydana geldiği 26 Aralık gününde görevde olduğu ifade edilen Asep'in, tsnumaninin ardından ağır travma yaşadığı ve akli dengesini yitirdiği öğrenildi. Asep'in aile üyelerinden biri, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "İnanamadık. 16 yıldır hiçbir haber alamadık. Öldüğünü düşündük. Hala hayatta olduğunu bilmiyorduk" dedi.