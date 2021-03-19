Myanmar'da BBC muhabiri silahlı bir grup tarafından kaçırıldı!

Myanmar'da askeri darbeyi yerinde takip eden BBC muhabiri başkent Naypyidaw'da kaçırıldı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Aung Thura isimli muhabir öğlen saatlerinde silahlı bir grup tarafından kaçırıldı. İngiliz yayın kuruluşundan konu ile ilgili Twitter üzerinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muhabirimiz Aung Thura'nın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmasından dolayı son derece endişeliyiz."