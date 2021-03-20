ABD-Çin görüşmeleri gergin bitti! 'Beklenenle karşılaştık'

"ANLAŞMAZLIĞIN SÜRDÜĞÜ KONULARDA ENDİŞELİ YANITLAR ALDIK"

Blinken, "Sincan, Hong Kong, Tayvan ve siber saldırı gibi konularda Çin ile temel olarak anlaşmazlık içinde olduğumuz alanları bilerek buraya geldik. Açıkçası bu konuları açıkça ve doğrudan dile getirdiğimizde endişeli yanıtlar almamız şaşırtıcı değildi." dedi.

Bakan Blinken, Çinli yetkililerle, İran, Kuzey Kore, Afganistan ve iklim değişikliği gibi geniş bir zeminde pek çok konuyu ele aldıklarını, Pekin'in ekonomik ve ticari eylemlerine ilişkin başlıkları da konuştuklarını söyledi.