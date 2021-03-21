Kanadalı Ermenilerin taşkınlığı tepki çekti

Kanada'da yaşayan radikal Ermenilerin, Türk ve Azeri toplumuna karşı sergiledikleri taşkınlık, tepkiye neden oldu. Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, davet edildiği Concordia Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Öğrenci Kulüplerinin "Güney Kafkasya" konulu çevrim içi etkinliğinin, radikal Ermenilerin baskısı üzerine iptal edilmesine tepki gösterdi. Büyükelçi Uras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fanatik Ermeni grupların, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve düzeysiz paylaşımlarını şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.