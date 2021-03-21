Türkiye sosyal medya ağlarını dize getirdi

Kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen düzenleme kapsamında, Türkiye'ye temsilci atayacağını bildiren sosyal medya şirketlerinin sayısı artıyor. Türkiye'de 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Türkiye'de yoğun kullanılan Facebook, Instagram (Facebook), LinkendIn, VKontakte (VK), YouTube (Google), Dailymotion, TikTok, Spotify, Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital teknoloji şirketleri, Türkiye'de temsilcilik açmaya karar veren şirketler arasında yer almıştı. Reklam yasaklarının başlama sürecinde ise Türkiye'de temsilci atamayan sadece Twitter, Pinterest ve Periscope kalırken, Twitter da kısa süre sonra uygulamaya konulacak bant genişliği daraltma cezası öncesinde temsilci atayan sosyal medya platformları arasına katıldı. Periscope'un da mart ayında dünya genelinde faaliyetlerini durduracağını açıklaması ile Türkiye'de Pinterest dışında temsilci atamayan sosyal medya şirketi kalmamış oldu.