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Giriş Tarihi: 22.3.2021 22:45 Son Güncelleme: 22.3.2021 23:04

Eski Devlet Başkanı'nın cenaze töreninde izdiham faciası! 4'ü çocuk 5 ölü

AA
Eski Tanzanya Devlet Başkanı'nın cenaze töreninde izdiham faciası! 4'ü çocuk 5 ölü

'da kalp rahatsızlığından ötürü hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı 'nin cenaze töreninde çıkan izdihamda, yaşları 7 ila 12 arasında değişen 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

On binlerce Tanzanyalı'nın katıldığı, televizyonların canlı yayınladığı tören, başkent Dodoma'daki Jamhuri Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

TÖRENDE İZDİHAM ÇIKTI: 5 KİŞİ ÖLDÜ

Kenya, Malavi, Komorlar Birliği, Mozambik, Zimbabve, Zambiya, Namibya, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Ruanda, Burundi, Angola ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden üst düzey isimler ile liderlerin de yer aldığı törende çıkan izdihamda, yaşları 7 ila 12 arasında değişen 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

CENAZESİ 26 MART'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Hafta içinde ulusal cenaze töreni için ülkenin farklı şehirlerine taşınacak Magufuli'nin cenazesinin, 26 Mart Cuma günü doğduğu Chato kentinde toprağa verilmesi planlanıyor.

Kalp rahatsızlığından ötürü hayatını kaybettiği açıklanan Magufuli'nin naaşı, 20-21 Mart'ta da Darüsselam kentinde dolaştırılmıştı.

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Eski Tanzanya Devlet Başkanı'nın cenaze töreninde izdiham faciası! 4'ü çocuk 5 ölü
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