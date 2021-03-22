Eski Tanzanya Devlet Başkanı'nın cenaze töreninde izdiham faciası! 4'ü çocuk 5 ölü

TÖRENDE İZDİHAM ÇIKTI: 5 KİŞİ ÖLDÜ

Kenya, Malavi, Komorlar Birliği, Mozambik, Zimbabve, Zambiya, Namibya, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Ruanda, Burundi, Angola ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden üst düzey isimler ile liderlerin de yer aldığı törende çıkan izdihamda, yaşları 7 ila 12 arasında değişen 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.