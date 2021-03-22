Tartışmalı aşıda flaş gelişme! AstraZeneca aşısının etkinlik oranı açıklandı

ABD'de yapılan araştırmalar, AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği korona virüsü aşısının etkinliğinin yüzde 79 seviyelerinde olduğu belirtildi.

22 ÜLKE KULLANIMINI DURDURMUŞTU

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği korona virüsü aşısının geçtiğimiz haftalarda kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle en az 22 ülkede kullanımı askıya alınmıştı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından aşının daha sonra güvenli olduğu ve kan pıhtılaşmasının aşı ile bağlantılı olmadığının açıklanmasıyla aşı yeniden kullanıma başlanmıştı.