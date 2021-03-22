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Giriş Tarihi: 22.3.2021 13:08 Son Güncelleme: 22.3.2021 13:15

Tartışmalı aşıda flaş gelişme! aşısının etkinlik oranı açıklandı

İHA
Tartışmalı aşıda flaş gelişme! AstraZeneca aşısının etkinlik oranı açıklandı

Oxford/ aşısının kanda pıhtılaşmaya neden olduğu iddiaları üzerine en az 22 ülkede kullanımı askıya alınmıştı.Tartışmalara neden olan Covid-19 aşısının etkinlik oranı açıklandı. 'de yapılan araştırmaya göre, aşının hastalığı durdurma oranı yüzde 79 olarak açıklandı.

ABD'de yapılan araştırmalar, AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği korona virüsü aşısının etkinliğinin yüzde 79 seviyelerinde olduğu belirtildi.

22 ÜLKE KULLANIMINI DURDURMUŞTU

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği korona virüsü aşısının geçtiğimiz haftalarda kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle en az 22 ülkede kullanımı askıya alınmıştı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından aşının daha sonra güvenli olduğu ve kan pıhtılaşmasının aşı ile bağlantılı olmadığının açıklanmasıyla aşı yeniden kullanıma başlanmıştı.

ETKİNLİK ORANI AÇIKLANDI

Tüm bu tartışmalar sürerken ABD'de yapılan araştırma aşının detayları kamuoyu ile paylaşıldı. Araştırmaya göre, aşının hastalığı durdurma oranı yüzde 79 olarak açıklandı. Aşı olanların yoğun bakıma alınma ve hastalığı geçirme oranlarını ise yüzde 100 etkilediği kaydedildi. 300 gönüllüden oluşan araştırmada 20 bin kişiye aşı yapıldı. Geri kalanlara ise plasebo uygulandığı ve sonuçların bugün açıklandığı ifade edildi.

Öte yandan, açıklamada, araştırma Şili ve Peru'dan da gönüllülerin katıldığı kaydedildi. Aşı olanların yoğun bakıma kaldırılma ya da hastalığı ağır geçirme oranlarını ise yüzde 100 etkilediği belirtildi.

ASTRAZENECA'DAN AÇIKLAMA

AstraZeneca tarafından bugün yapılan açıklamada, yeni verilerin analizlerinin devam edeceği ve FDA'ya başvuruya hazırlandığı aktarıldı.

Son dakika haberi: Ve beklenen açıklama geldi! AstraZeneca aşısı güvenilir mi?

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Tartışmalı aşıda flaş gelişme! AstraZeneca aşısının etkinlik oranı açıklandı
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