Android uygulamaları neden çöküyor ve çözümü nedir? Google'dan hata çözümü açıklaması geldi

Android telefon kullanıcıları çeşitli uygulamaların sık sık çökmesine neden olan sinir bozucu bir hatayla uğraşıyorlar. Reddit'te paylaşılan bir gönderiye göre bu sorun Samsung'un Galaxy S21 gibi üst düzey telefon modellerini etkiliyor görünüyor. Bununla birlikte bazı Xiaomi kullanıcıları, ayrıca HTC ve birkaç farklı markanın daha telefonunu kullanan tüketicilerin de şikayetleri var. Problemin kaynağı ise Android Sistem WebView uygulaması.