Google, Android uygulamalarını çökerten sorunu düzeltti! Hemen yükleyin!

Sosyal medya ve çeşitli internet forumlarında Android uygulamalarının çöktüğü belirtildi. Samsung Galaxy S21 ve diğer üst düzey Samsung telefonları etkilediği belirtilen çökme probleminin, farklı marka ve modellerde de görüldüğü kullanıcılar tarafından dile getirildi. Google, Android WebView kaynaklı problemin üstünde çalıştığını söylemişti ve sevindirici haber geldi. The Verge sitesinin haberine göre Google, Android uygulamalarının çökme sorununu düzeltti.

Google, Android Sistem WebView ve Chrome için güncelleme paylaştı. WebView 89.0.4389.105 sürümüne yükseldi. Her iki uygulama için güncelleme Play Store'da mevcut durumda. Güncellemeleri yaptığınızda Android uygulamalarının çökme problemi de düzeliyor.