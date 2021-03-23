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Giriş Tarihi: 23.3.2021 13:47 Son Güncelleme: 23.3.2021 13:52

, uygulamalarını çökerten sorunu düzeltti! Hemen yükleyin!

Google, Android uygulamalarını çökerten sorunu düzeltti! Hemen yükleyin!

Birçok kullanıcısı uygulamaların çöktüğünü raporlamıştı. Android kaynaklı olan sorundan dolayı uygulamalar kullanılamıyordu. Kullanıcılar geçici çözüm olarak WebView veya güncellemesini silerek, çökme sorununu hallediyordu. Sonunda 'dan beklenen adım geldi. Teknoloji devi WebView'ın sebep olduğu Android uygulaması çökme sorununu güncellemeyle düzeltti.

Sosyal medya ve çeşitli internet forumlarında Android uygulamalarının çöktüğü belirtildi. Samsung Galaxy S21 ve diğer üst düzey Samsung telefonları etkilediği belirtilen çökme probleminin, farklı marka ve modellerde de görüldüğü kullanıcılar tarafından dile getirildi. Google, Android WebView kaynaklı problemin üstünde çalıştığını söylemişti ve sevindirici haber geldi. The Verge sitesinin haberine göre Google, Android uygulamalarının çökme sorununu düzeltti.

Google, Android Sistem WebView ve Chrome için güncelleme paylaştı. WebView 89.0.4389.105 sürümüne yükseldi. Her iki uygulama için güncelleme Play Store'da mevcut durumda. Güncellemeleri yaptığınızda Android uygulamalarının çökme problemi de düzeliyor.

WebView, Android uygulamalarının web içeriğinin görüntülenmesini sağlayan bir sistem bileşeni. Tüm Android cihazlarda ön yüklü olarak bulunuyor.

Gmail'in ne durumda olduğunu raporlayan Google Workspace'e göre sorunlar pazartesi öğleden sonra başlamış.

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Google, Android uygulamalarını çökerten sorunu düzeltti! Hemen yükleyin!
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