AB’den Türkiye’ye destek mesajları

AVRUPA Birliği (AB) üyesi ülke liderleri, Türkiye ile ticari bağları derinleştirme mesajı vermeye hazırlanıyor. Reuters haber ajansının, bu hafta yapılacak AB Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi taslağına dayandırarak verdiği habere göre, liderler, AB Komisyonu'na Türkiye ile "Gümrük Birliği güncellenmesi müzakere yetkisinin" verilmesi için çalışacak. Böylece Gümrük Birliği, hizmetler, kamu alımları ve tarım ürünlerini de kapsayacak biçimde genişletilebilecek. Liderler, Suriyelilere ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye daha fazla mali destek verilmesine vurgu yapacak. Ayrıca Türkiye ile yüksek seviyeli toplantı ve diplomatik temaslar yoğunlaştırılacak.