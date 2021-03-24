İyilik seferleri yeniden başladı

Türk gönüllülerin Afrika kıtasındaki ülkelerde yönelik yardımları salgın döneminde de devam ediyor. Salgın nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları yüzünden gerçekleştirilmesi planlanan iyilik seferleri bir süre sekteye uğrasa da seferlerin başlaması ile birlikte yeniden hız kazandı. Afrika'daki ülkelere yönelik yardım faaliyetlerini organize eden Tülin Öcal Demirkıran ve beraberindeki 6 gönüllü topladıkları yardımları dağıtmak ve sürdürülebilir projeleri gerçekleştirmek için Sudan'ın başkenti Hartum'a gitti. Gittikleri ülkelerde partner kuruluşlarla birlikte çalıştıklarını belirten Demirkıran "Türkiye olarak biz de sahadayız. Amacımız sürdürülebilir projeleri hayata geçirmek" dedi.