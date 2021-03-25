Hollanda’da ırkçı polise tepki yağıyor! Ölen Türk kızıyla ilgili skandal ifadeler

Hollanda polisinin, sosyal medya gruplarında yaptıkları yazışmalarda, 16 yaşındaki Türk asıllı bir kızın ölümüyle ilgili "Bir Türk daha azaldı" ifadesini kullandığı belirlendi. Hollanda yerel medyasında çıkan habere göre, Rotterdam teşkilatına bağlı polisler hakkında WhatsApp gruplarında "ırkçı konuşmalar" yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

"BİR TÜRK DAHA AZALDI"

Soruşturma kapsamında polislerin, ülkedeki azınlıklara, göçmenlere ve Afrikalılara yönelik ırkçı ve ayrımcı ifadeler kullandıkları tespit edildi. Polislerden birinin, okuldan çıktığı sırada öldürülen Hümeyra Ö. için "Bir Türk daha azaldı." ifadesini kullandığı kaydedildi.