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Haberler Dünya Haberleri Hollanda’da ırkçı polise tepki yağıyor! Ölen Türk kızıyla ilgili skandal ifadeler
Giriş Tarihi: 25.3.2021 14:20 Son Güncelleme: 25.3.2021 14:29

’da ırkçı polise tepki yağıyor! Ölen kızıyla ilgili skandal ifadeler

AA
Hollanda’da ırkçı polise tepki yağıyor! Ölen Türk kızıyla ilgili skandal ifadeler

Türklere karşı ayrımcılığın giderek daha görünür hale geldiği ülkelerden bir olan ’da, polisin ölen kızına dair skandal ifadeleri ortaya çıktı. 2018 yılında 'ın batı bölgesindeki Designcollege bölgesinde bulunan Tasarım Okulu'nun önüne vurularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Hümeyra Ö. ile ilgili sosyal medyada “Bir Türk daha azaldı” ifadelerini kullanan polise tepkiler giderek artıyor.

Hollanda polisinin, sosyal medya gruplarında yaptıkları yazışmalarda, 16 yaşındaki Türk asıllı bir kızın ölümüyle ilgili "Bir Türk daha azaldı" ifadesini kullandığı belirlendi. Hollanda yerel medyasında çıkan habere göre, Rotterdam teşkilatına bağlı polisler hakkında WhatsApp gruplarında "ırkçı konuşmalar" yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

"BİR TÜRK DAHA AZALDI"

Soruşturma kapsamında polislerin, ülkedeki azınlıklara, göçmenlere ve Afrikalılara yönelik ırkçı ve ayrımcı ifadeler kullandıkları tespit edildi. Polislerden birinin, okuldan çıktığı sırada öldürülen Hümeyra Ö. için "Bir Türk daha azaldı." ifadesini kullandığı kaydedildi.

Rotterdam polis şefi Fred Westerbeke, Hümeyra Ö.'nin ölümü üzerine kullanılan ifadenin kınanması gerektiğini ve "aşağılayıcı" olduğunu söyledi. Westerbeke, polislerin kınandığını ve haklarında başlatılan soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Rotterdam Designcollege'de eğitim gören Hümeyra Ö., 16 Aralık 2018'de okuldan dönerken eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü. Hümeyra Ö., rahatsız edildiği için polise şikayette bulunmuş ancak şikayetleri dikkate alınmamıştı.

Hollanda'da Türk kızı, okulunda öldürüldü

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Hollanda’da ırkçı polise tepki yağıyor! Ölen Türk kızıyla ilgili skandal ifadeler
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