Cami fonu rahatsız etti

Fransa'nın Strasbourg kentinde belediyenin cami inşası için Milli Görüş İslam Konfederasyonu'na hibe kararı hükümetin tepkisini çekti. İçişleri Bakanlığı, belediyeyi Fransız topraklarındaki "dış müdahaleyi" finanse etmek için kamu parasını kullanmakla suçladı. Strasbourg Belediyesi, Eyüp Sultan Camisi'ne 2.5 milyon euroluk hibe kararı aldı. Milli Görüş, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni aşırılıkçılıkla mücadele tüzüğünü imzalamayı reddeden üç Müslüman kuruluştan biri. Bu nedenle hükümet, yardıma tepki verdi.