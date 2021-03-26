SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüsün kaynağını açıkladı! İşte Covid-19'un ortaya çıktığı o nokta



Robert Redfield

Redfield, "Ortada virüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıktığına dair net bir kanıt yok ancak benim görüşüm bu yönde." değerlendirmesinde bulundu.

Vuhan Viroloji Enstitüsünün iddia ettiği gibi yarasadan bulaşması durumunda virüsün insandan insana bulaşmasının biyolojik açıdan anlamlı olmadığını dile getiren Redfield, "Ben Kovid-19'un bir yarasadan insana bulaştığına ve salgının böyle başladığına inanmıyorum." ifadesini kullandı.

Redfield, nihai kararı verecek mercinin de bilim insanları olduğunu sözlerine ekledi.