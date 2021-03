Son dakika: Süveyş Kanalı'nı kapatan gemi ile ilgili flaş gelişme! Pervane ve dümeni yeniden çalıştı

Son dakika haberleri... Süveyş Kanalı Genel müdürlüğü'nden gelen açıklamada dün akşam operasyon durdurulmadan önce geminin arka kısmının hareket etmeye başladığı bildirildi.

The Ever Given adlı nakliye gemisinin yeniden yüzdürülmesine yardımcı olmak için 14 römorkör konuşlandırıldı.

Bununla birlikte, geminin karaya oturmasının ana nedeninin şiddetli rüzgar değil, teknik bir sorun ya da insan hatası olabileceği vurgulandı. Geminin tankındaki 9 bin ton balast suyunun boşaltığı da açıklandı.