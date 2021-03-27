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Giriş Tarihi: 27.3.2021 19:00 Son Güncelleme: 27.3.2021 19:02

: 'nı kapatan gemi ile ilgili flaş gelişme! Pervane ve dümeni yeniden çalıştı

AA
Son dakika: Süveyş Kanalı'nı kapatan gemi ile ilgili flaş gelişme! Pervane ve dümeni yeniden çalıştı

haberleri... Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlayan ve dünyanın en önemli su yollarından biri olarak gösterilen 'nda Panama bandıralı gemi "The Ever Given", kum fırtınası sonrası karaya oturdu. Geminin kurtarılması için çalışmalar sürerken, önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yetkililer, geminin dümeni ve pervanesinin yeniden çalışmaya başladığını duyurdu. Öte yandan Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Süveyş Kanalı'ndaki gemi trafiğini mümkün olan en kısa sürede eski haline getirileceğini açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... Süveyş Kanalı Genel müdürlüğü'nden gelen açıklamada dün akşam operasyon durdurulmadan önce geminin arka kısmının hareket etmeye başladığı bildirildi.

The Ever Given adlı nakliye gemisinin yeniden yüzdürülmesine yardımcı olmak için 14 römorkör konuşlandırıldı.

Bununla birlikte, geminin karaya oturmasının ana nedeninin şiddetli rüzgar değil, teknik bir sorun ya da insan hatası olabileceği vurgulandı. Geminin tankındaki 9 bin ton balast suyunun boşaltığı da açıklandı.



Diğer taraftan, yüksek gelgit ve rüzgarın gemiyi kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı aktarıldı. mevcut çabaların işe yaramaması halinde geminin yükünün hafifletilmesi seçeneğini deneyebilecekleri ifade edildi.

Ayrıca, kanaldan geçmeyi bekleyen 321 gemi olduğu da bildirildi. Küresel ticaretinin yüzde 12'sinin gerçekleştiği Süveyş kanalı kapalı kaldığı her gün 10 milyar dolar kayba yol açıyor.

MISIR BAŞBAKANI: GEMİ TRAFİĞİNİ MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE ESKİ HALİNE GETİRECEĞİZ

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı'nda yük gemisinin karaya oturması sonucu oluşan deniz trafiğinin mümkün olan en kısa sürede eski haline getirileceğini açıkladı.

Medbuli, Uluştırma Bakanı Kamil el-Vezir ve Sağlık Bakanı Hale Zayid ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Süveyş Kanalı'nda yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan, geminin sıkıştığı alandan çıkarılması için yardım teklif eden ülkelere teşekkür ederek, "Süveyş Kanalı'ndaki gemi trafiğini mümkün olan en kısa sürede eski haline getireceğiz ve yabancı uzmanlardan yardım istiyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev bir konteyner gemisi ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

"The Ever Given" isimli geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart'ta geminin yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki seyrüsefer trafiğinin askıya alındığını duyurmuştu.

Söz konusu geminin sahibi Japon firma da 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde "zorluklarla karşılaşıldığını" bildirmişti.

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Son dakika: Süveyş Kanalı'nı kapatan gemi ile ilgili flaş gelişme! Pervane ve dümeni yeniden çalıştı
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