Çin’in başkenti Pekin bir kez daha kum fırtınasına teslim oldu

Çin'in başkenti Pekin, iki hafta içinde yeniden, kuraklığın yaşandığı ülkenin kuzeybatısından ve Moğolistan'dan gelen rüzgarlardan kaynaklanan kum fırtınasının etkisi altına girdi. Xinhua'nın haberine göre, Pekin'de etkili olan kum fırtınası nedeniyle hava kirliliğinde ciddi oranda artış görülürken, görüş mesafesi bir kilometreye kadar düştü.

DAHA FAZLA KUM FIRTINASI BEKLENİYOR

Pekin Ekoloji ve Çevre İzleme Merkezinden yapılan açıklamada, başkentin hava kalite indeksinin "tehlikeli" kategorisinde maksimum düzey olan 500'e yaklaştığı bildirildi.