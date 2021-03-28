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Haberler Dünya Haberleri Çin’in başkenti Pekin bir kez daha kum fırtınasına teslim oldu
Giriş Tarihi: 28.3.2021 14:09

’in başkenti bir kez daha kum fırtınasına teslim oldu

AA
Çin’in başkenti Pekin bir kez daha kum fırtınasına teslim oldu

Geçtiğimiz haftalarda yoğum kum fırtınasının etkisi altına aldığı ’in başkenti ’de gökyüzü turuncuya bürünmüş, ülke genelinde sarı alarm verilmişti. Benzer görüntülerin yeniden yaşandığı şehirde bu kez ’dan gelen rüzgarlar, kum fırtınasına neden oldu.

Çin'in başkenti Pekin, iki hafta içinde yeniden, kuraklığın yaşandığı ülkenin kuzeybatısından ve Moğolistan'dan gelen rüzgarlardan kaynaklanan kum fırtınasının etkisi altına girdi. Xinhua'nın haberine göre, Pekin'de etkili olan kum fırtınası nedeniyle hava kirliliğinde ciddi oranda artış görülürken, görüş mesafesi bir kilometreye kadar düştü.

DAHA FAZLA KUM FIRTINASI BEKLENİYOR

Pekin Ekoloji ve Çevre İzleme Merkezinden yapılan açıklamada, başkentin hava kalite indeksinin "tehlikeli" kategorisinde maksimum düzey olan 500'e yaklaştığı bildirildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi (ÇUMM), bu yılki olumsuz hava koşulları nedeniyle Pekin'in nisanda daha fazla kum fırtınası ile karşılaşabileceğini kaydetti.

Çin'de 16 Mart'ta ülkenin kuzeybatısından başlayarak doğusundaki bölgelere kadar etkisini sürdüren kum fırtınası nedeniyle mavi alarm verilmişti.

ÇUMM 26 Mart'ta sarı alarm vermiş, Moğolistan'dan Çin'in kuzeyine doğru bir kum fırtınasının yayıldığı uyarısında bulunmuştu.

Çin'de hava kirliliği düzeyini belirten alarm sistemi mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşamadan oluşuyor.

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Çin’in başkenti Pekin bir kez daha kum fırtınasına teslim oldu
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