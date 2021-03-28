Eski İtalya Dışişleri Bakanı’ndan çarpıcı açıklama: Türkiye'nin vazgeçmesi zor bir ortak

Eski İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Türkiye'yle ilgili itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. İtalyan basınına konuşan Frattini, İtalya Başbakanı Draghi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı son telefon görüşmesine dikkat çekti. İtalya ile Türkiye'nin arasındaki stratejik bağın çok eskilere dayandığını belirten Frattini, kendi görev yaptığı dönemde Türkiye ile olan ilişkileri en iyi seviyede tutmaya çalıştığını anlattı.

"AB TÜRKİYE'Yİ DIŞLAYARAK BÜYÜK BİR HATA YAPTI"

Türkiye'nin gerek stratejik konumu, gerekse güç potansiyeli durumundan iyi geçinilmesi gereken bir ülke olduğunu vurgulayan Frattini, Türkiye'nin İran, Rusya ve Çin eksenine girmemesi için kendi döneminde İngilizlerle birlikte 'Türkiye'nin dostları' adlı bir grup oluşturduklarını ifade etti.