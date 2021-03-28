Mısır'ın başkenti Kahire’de çöken binada ölü sayısı yükseliyor

Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı.
KAÇ KİŞİNİN ENKAZ ALTINDA KALDIĞI BİLİNMİYOR
Mısır resmi gazetesi El-Ahram'da yer alan habere göre, sivil savunma ekipleri, Kahire'nin doğusundaki Süveyş Köprüsü bölgesinde çöken binanın enkazında yaptığı arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin daha cansız bedenine ulaştı.
Yıkım nedeniyle 23 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı kaydedilen haberde, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.
Çöken binanın yıkılma nedenine ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmazken, ismi açıklamayan bazı kaynaklar binanın temelinde yapılan tadilatların çöküşe neden olduğunu ifade ediyor.