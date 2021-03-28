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Giriş Tarihi: 28.3.2021 13:25

'ın başkenti ’de çöken binada ölü sayısı yükseliyor

AA
Mısır'ın başkenti Kahire’de çöken binada ölü sayısı yükseliyor

’da başkent 'nin doğusundaki Süveys Köprüsü Caddesi'nde, 10 katlı bir binanın bilinmeyen bir nedenle çökmesinin ardından adeta can pazarı yaşanıyor. Yerel yetkililerden aktarılan bilgilere göre korkunç olayda ölü sayısının en az 23’ü bulduğu belirtiliyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı.

KAÇ KİŞİNİN ENKAZ ALTINDA KALDIĞI BİLİNMİYOR

Mısır resmi gazetesi El-Ahram'da yer alan habere göre, sivil savunma ekipleri, Kahire'nin doğusundaki Süveyş Köprüsü bölgesinde çöken binanın enkazında yaptığı arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

Yıkım nedeniyle 23 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı kaydedilen haberde, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.

Çöken binanın yıkılma nedenine ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmazken, ismi açıklamayan bazı kaynaklar binanın temelinde yapılan tadilatların çöküşe neden olduğunu ifade ediyor.

Binanın enkazında 18 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Yıkıldığı sırada binada bulunan kişi sayısına ilişkin henüz bilgi alınamazken, enkaz altındakileri kurtarmak için çalışma başlatıldığı ifade edilmişti.

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Mısır'ın başkenti Kahire’de çöken binada ölü sayısı yükseliyor
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