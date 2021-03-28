Süveyş Kanalı'nı kapatan Evergreen'in tırı bu defa Çin'de otoyolu tıkadı!

24 Mart'ta kanalda enlemesine karaya oturan ve deniz ticaretinin durmasına neden olan Evergreen şirketine ait Ever Given adlı konteyner gemisi, dünyanın en önemli ticaret kanalını da ulaşıma kapatmıştı. Tıkanan kanal nedeniyle yük dolu 320 gemi, geçiş için sıraya girdi. Devasa konteyner gemisinin kurtarılması için çalışmalar sürerken, yeni bir skandal daha yaşandı.