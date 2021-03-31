Joe Biden ailesindeki kardeş skandalı ifşa oldu! Ölen abisinin eşiyle…

ABD, Joe Biden ailesinin sırlarıyla çalkalanıyor. ABD Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile ilgili yaptığı "Başkan" gaflarıyla günden olan, yaptığı basın konuşmalarında sık sık söyleyeceklerini unutarak konuşmasını yarıda kesen, geçtiğimiz haftalarda uçak merdivenlerinden çıkarken 3 kere düşen Joe Biden, bu kez de oğlu Hunter Biden'ın skandalıyla gündeme geldi.

BIDEN AİLESİNDE KARMAŞIK İLİŞKİLER

İlk eşini ve 1 yaşındaki kızını 1972 yılındaki bir araba kazasında kaybeden Joe Biden, iki oğlu Beau Biden ve Hunter Biden ile yalnız kalmış, 1977 yılında ise ikinci eşi, şimdiki ABD First Lady'si Jill Biden ile hayatını birleştirmişti.

Beau Biden

Siyasi hayatı her zaman aktif olan Joe Biden'ın büyük oğlu Beau Biden da, ABD siyasi arenasında önde gelen isimlerden biri olmuştu. Avukat olan Beau Biden, Delaware Başsavcılığı görevini üstlenmişti ve 2016'da da Delaware valiliği için adaylığını koymayı planlıyordu. Ancak 2015 yılında, bir süredir savaştığı beyin kanserine yenik düşerek hayatını kaybetmişti. 30 Mayıs 2015'te 46 yaşında ölen Beau Biden, arkasında eşi Hallie Biden ve iki çocuğunu bırakmıştı.

KARISINI ÖLEN ABİSİNİN EŞİYLE ALDATTI

Biden ailesini üzüntüye boğan bu olaysa, kısa bir süre sonra büyük bir skandalla çalkalanmıştı. 2017 yılında basına yansıyan haberlere göre Beau Biden'ın küçük kardeşi, evli ve çocuklu Hunter Biden, ölen abisinin eşiyle yasak ilişki yaşıyordu.