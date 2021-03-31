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Giriş Tarihi: 31.3.2021 12:56

'da dünyada bir ilk: Hayvanlar için aşısı tescil edildi

DHA
Rusya'da dünyada bir ilk: Hayvanlar için koronavirüs aşısı tescil edildi

Dünyayı etkisi altına alan salgınında aşı uygulamalarının etkisi giderek artarken, hayvanların da risk altında olduğu salgında olumlu bir gelişme haberi ’dan geldi. Yetkililer, testlerden başarıyla geçen hayvanlar için koronavirüs aşısı “Carnivac-Cov”un nisan ayında seri üretime geçeceğini söyledi.

Rusya'da dünyada ilk kez hayvanlar için üretilen koronavirüs aşısı tescil edilirken, "Carnivac-Cov" adlı aşının Nisan ayında seri üretime geçeceği duyuruldu.

SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR

Rusya'da koronavirüs aşısı 'Carnivac-Kov', dünyada hayvanlar için üretilen ilk ve tek ilaç olma özelliğiyle Nisan ayında seri üretime geçeceği duyuruldu.

Ülkenin hayvan ve bitki sağlığı denetim ajansı olan Rosselhoznadzor'un Başkan Yardımcısı Konstantin Savenkov, aşının klinik denemelerine Ekim 2020'de başlandığını ifade ederek, "Köpekler, kediler, kutup tilkileri, vizonlar, tilkiler ve diğer hayvanlar üzerinde deneniyor. Herhangi bir yan etkisi yok" dedi.

Savenkov, araştırma sırasında, aşının zararsız olduğu ve aşılanan hayvanların tümünün hastalığa karşı antikor geliştirdiğinin belirlendiğini de sözlerine ekleyerek, "Aşılanan hayvanların bağışıklık süreleri en az altı ay olarak tespit edildi. İlacın seri üretimine Nisan ayında geçilecek" dedi.

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Rusya'da dünyada bir ilk: Hayvanlar için koronavirüs aşısı tescil edildi
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