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Giriş Tarihi: 31.3.2021

Tanzanyalı liderin cenazesinde izdiham 45 ölü

Tanzanyalı liderin cenazesinde izdiham 45 ölü
TANZANYA eski Devlet Başkanı John Magufuli için 21 Mart'ta Darüsselam'daki Uhuru Stadyumu'nda düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda en az 45 kişinin öldüğü açıklandı. Polis dün yaptığı bilgilendirmede, Magufuli'nin cenazesini görmek isteyenlerin stadyuma akın etmesi sonucu ölümlerin meydana geldiği ve yaralanan 37 kişinin de hastanede hâlâ tedavi gördüğünü ifade etti. Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli, 17 Mart'ta kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatı nı kaybetmişti. Magufuli'nin cenazesi 26 Mart'ta Chato'da defnedilmişti.
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Tanzanyalı liderin cenazesinde izdiham 45 ölü
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