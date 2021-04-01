Jeff Bezos’un Twitter'daki trol ordusu! Gizli belgeler ifşa oldu

ABD'li ticaret devi Amazon ve kurucusu Jeff Bezos hakkında ortaya skandal bir iddia atıldı. Çok gizli kategorisiyle yayınlanan belgelere göre Jeff Bezos'un, Amazon'un itibarını korumak ve kendisi hakkında olumlu bir algı yaratmak için Twitter'da bir trol ordusu kurduğu ortaya çıktı.

BİRİNCİ GÖREV: BEZOS'U ÖVÜN

Daily Mail'in yayınladığı belgelere göre 2018 yılında 'Veritas' kod adıyla oluşturulan gizli bir grup, Twitter'da Jeff Bezos'a yönelik yapılan her eleştiriye sivil insanlarmışçasına cevap vererek Bezos'u övmek için işe alındı.