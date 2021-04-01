Türk SİHA’ları ABD’de ders oldu

Azerbaycan'ın Ermeni işgalini bitirdiği Dağlık Karabağ zaferi, ABD ordusundaki geleceğin savaş stratejilerini değiştirdi. 6 hafta süren savaşta Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) gösterdiği üstün başarı, ABD ordusunda ders oldu. ABD merkezli Foreign Policy dergisinin internet sitesinde yayınlanan analizde Türkiye'nin İHA/ SİHA teknolojisinin başarısının ABD'li stratejistleri "düşmanı yakalayıp yok etmenin bu denli kolay ve daha hesaplı şekilde mümkün olacağı" noktasında düşünmeye başlattığı kaydedildi.Analizde, Türk teknolojisinin gelecek savaşların seyrini tamamen değiştirdiği vurgulandı. ABD ordusunda görev yapan Albay Scott Shaw'ın görüşlerine yer verilen analizde, artık savaş finansmanlarının zaferi getirmekte etkin bir rol oynamadığı vurgusu yapıldı.Shaw, Dağlık Karabağ savaşı sırasında Türk SİHA'larının, Ermenistan zırhlı kuvvetlerine tahmin edilemeyecek ölçüde zarar verdiğini ve etkisiz hale getirdiğini sözlerine ekledi. Analizde ABD'li komutanların Dağlık Karabağ savaşının saatler süren görüntülerini inceleyerek öğrendikleri hakkında üst düzey komutanların birbirlerine brifing vermekle meşgul olduğu ifade edildi. ABD'li komutan Shaw, Dağlık Karabağ'daki görüntülerin açık şekilde savaş alanında tankların, zırhlı araçların hatta komuta merkezlerinin bile nerelere konuşlandırılacağı konusunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Türk SİHA'larının, ABD askeri okullarındaki savaş çalışmalarını değiştirdiğini vurgulayan yazıda, Bayraktar TB2'yeyönelik dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Dağlık Karabağ görüntülerini inceleyen askerlerin, artık Irak savaşında yaptıkları gibi yoğun bombardımana ihtiyaç olmadığını düşünmeye başladıkları belirtildi.YAZIDA, ABD ordusunun, Dağlık Karabağ zaferinin ardından SİHA teknolojisiyle ilgili araştırma- geliştirme çalışmalarına ve eğitim almaya başladığına yer verdi. Foreign Policy'deki haberde ABD'li Albay Scott Shaw'ın "SİHA'lar artık çok daha ölümcül. Yani uçan tank gibiler. Yakalanmaları da artık daha zor. Dolayısıyla 20 yıldır aynı kamuflajı kullanan askerlerimizin karadaki güvenliği için düşünmemiz gerekiyor" sözlerine yer verildi.