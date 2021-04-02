Son dakika haberi: ABD Kongresi'nde dış tehdit alarmı: Giriş ve çıkışlara kapatıldı

Son dakika haberleri: ABD Kongresi yerleşkesinin "bir dış tehdit" nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bir kişinin bariyerleri arabayla geçmeye çalıştığı öğrenilirken, Kongre yerleşkesi ve çevresinde silah seslerinin duyulduğuna dair iddialar var. Bir kişinin gözaltında olduğu bildirildi.
Son dakika haberi: ABD Kongresi'nde dış tehdit alarmı: Giriş çıkışlara kapatıldı | Video
Araç çarpması sonucu iki güvenlik görevlisinin yaralandığı öne sürüldü.
Ayrıntılar geliyor...