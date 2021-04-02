Son dakika haberi: ABD Kongresi'nde dış tehdit alarmı: Giriş ve çıkışlara kapatıldı

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bir kişinin bariyerleri arabayla geçmeye çalıştığı öğrenilirken, Kongre yerleşkesi ve çevresinde silah seslerinin duyulduğuna dair iddialar var. Bir kişinin gözaltında olduğu bildirildi.

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Araç çarpması sonucu iki güvenlik görevlisinin yaralandığı öne sürüldü.

Ayrıntılar geliyor...