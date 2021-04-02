Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: ABD Kongresi'nde dış tehdit alarmı: Giriş ve çıkışlara kapatıldı
Giriş Tarihi: 2.4.2021 20:27 Son Güncelleme: 2.4.2021 21:11

haberi: 'nde dış tehdit alarmı: Giriş ve çıkışlara kapatıldı

Son dakika haberi: ABD Kongresi'nde dış tehdit alarmı: Giriş ve çıkışlara kapatıldı

haberleri: ABD'de, 6 Ocak'ta Trump destekçilerinin Kongre binasına baskın düzenlemesinin ardından yeni bir kriz patlak verdi. yerleşkesinin “bir dış tehdit” nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. Aracını polislerin üzerine süren bir kişi gözaltına alındı, 2 polis yaralandı. Yerleşkedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Son dakika haberleri: ABD Kongresi yerleşkesinin "bir dış tehdit" nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bir kişinin bariyerleri arabayla geçmeye çalıştığı öğrenilirken, Kongre yerleşkesi ve çevresinde silah seslerinin duyulduğuna dair iddialar var. Bir kişinin gözaltında olduğu bildirildi.

Son dakika haberi: ABD Kongresi'nde dış tehdit alarmı: Giriş çıkışlara kapatıldı | Video

Araç çarpması sonucu iki güvenlik görevlisinin yaralandığı öne sürüldü.

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: ABD Kongresi'nde dış tehdit alarmı: Giriş ve çıkışlara kapatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA