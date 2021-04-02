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Giriş Tarihi: 2.4.2021 16:42

'de akılalmaz olay! Uyurken üzerine geyik düştü

DHA
ABD'de akılalmaz olay! Uyurken üzerine geyik düştü

'de duyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. ABD'nin eyaletinde seyir halindeki bir öğrenci servisine çarpan geyik, uyuyan öğrencinin üzerine düştü. O anlar öğrenci servisinin kamerasına an be an yansıdı.

ABD'nin Virginia eyaletinde seyir halinde ilerleyen öğrenci servisi şoförü hayatının şokunu yaşadı. Richmond kentinde sabah saatlerinde öğrencileri Powhatan Lisesi'ne taşıyan öğrenci servisine çarpan geyik, uyuyan öğrencinin yanına düştü. Akıllara durgunluk veren olay güvenlik kamerasına yansıdı. Yetkililer, olay sırasında yaralanma olmadığını ve otobüsün içine giren geyiğin kapıdan kaçtığını belirtti.

Öğrenci servisine çarpan geyik, uyuyan öğrencinin üzerine düştü | Video

KAZANIN ŞOKUNU ATLAMADI

Okulun ulaştırma müdürü Brian Bartlett yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Otobüs geyiğe çarptı ve otobüsün kaputundan yuvarlanarak ön camın içinden içeriye girdi" dedi. Bir geyikten kaçmaya çalışırken ikinci bir geyiğin otobüse çarptığını ve ön camdan içeri girdiğini ifade eden Servis şoförü kazanın şokunu uzun bir süre atlamadı.

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ABD'de akılalmaz olay! Uyurken üzerine geyik düştü
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