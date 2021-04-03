ABD Kongresi’nde araçlı saldırının detayları belli oldu

Green'in son haftalardaki bazı paylaşımlarında, hükümetin kendisine düşman olduğunu ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) "aklını kontrol etmeye çalıştığını" öne sürdüğü paylaşımları dikkati çekti.

Aynı haberlerde, Green'in, öncülüğünü Louis Farrakhan'ın yaptığı "Nation of Islam" adlı siyahi milliyetçiliğini savunan gruba üye olduğu ve Farrakhan lehinde paylaşımlar yaptığı bildirildi.

SALDIRGAN İLAÇ BAĞIMLISI ÇIKTI

ABD medyasına açıklama yapan Green'in ağabeyi, kardeşinin bir süredir ilaç bağımlısı olduğunu, ciddi paranoyalar yaşadığını ve akli sorunlarla mücadele ettiğini söyledi.