Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Plan kurup oğlunu öldürdü, kayıp başvurusunda bile bulunmadı
Giriş Tarihi: 4.4.2021 01:37 Son Güncelleme: 4.4.2021 01:43

Plan kurup oğlunu öldürdü, kayıp başvurusunda bile bulunmadı

Plan kurup oğlunu öldürdü, kayıp başvurusunda bile bulunmadı

'ta 5 aydır kayıp olduğu halde ailesinin kayıp müracaatında bulunmadığı 32 yaşındaki Aydın Zengin'ın cansız bedeni toprağa gömülmüş halde bulundu. Yaşanan gelişmenin ardından harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu katilin S.Z. olduğunu tespit etti. Gencin cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartılarak morga kaldırılırken baba S.Z. ve üvey anne Ü.Z. gözaltına alındı. Baba S.Z., define arama bahanesi ile oğlunu ormana götürdüğünü ve burada öldürdüğünü itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Aydın Zengin'den 2020 yılının Aralık ayından bu yana haber alınamadı. Karadere köyü Mudaroğlu Mahallesi'nde yaşayan gençle ilgili ailesinin de herhangi bir kayıp ihbarında bulunmaması ekiplerin dikkatini çekti.

OĞLUNU ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine jandarma dedektifleri olayla ilgili özel çalışma başlattı. Baba S.Z., oğlunu öldürdüğünü jandarmadaki sorgusunda itiraf etti. Ardından da cesedi köyünün üç kilometre uzağındaki başka bir ormanlık alana gömdüğünü söyledi.

BABA VE ÜVEY ANNE GÖZALTINDA

Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturmada baba S.Z. ekiplerle birlikte bahse konu ormanlık alana hareket etti. İş makineleri de bölgeye geçerek çalışmalara eşlik etti. Jandarmanın kadavra köpeği Salto da bölgeye getirilerek arama çalışmalarında cesede ait parçalar aradı. Gencin cansız bedeni gömüldüğü yerde bulunarak hastane morguna kaldırıldı. Baba S.Z. ve üvey anne Ü.Z. gözaltına alındı.

OĞLUNU DEFİNE ARAMA BAHANESİYLE KANDIRMIŞ

Baba S.Z.'nin aile içi yaşanan bir olayın ardından oğlunu define arama bahanesiyle ormana çağırdığı burada cinayeti işlediği iddia edildi. Babanın oğlunu soran komşularına ise başka bir şehre gittiğini söylediği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Plan kurup oğlunu öldürdü, kayıp başvurusunda bile bulunmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA