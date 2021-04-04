AB'den Türkiye'ye önemli ziyaret! Masa'daki konular: Vize serbestisi, Gümrük Birliği, Doğu Akdeniz...

Bölgesel temaslarını artırarak sahada ve masada gücünü ve etkisini gösteren Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ile pozitif gündemle görüşmelerini sürdürüyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel önümüzdeki salı günü Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Michel ve Leyen'i kabul edecek. Görüşme sonrası Ankara-Brüksel hattında Gümrük Birliği modernizasyonu, vize serbestisi, sığınmacılara mali yardım konularında somut adımlar atılması planlanırken, Doğu Akdeniz konusu da masaya yatırılacak önemli başlıklardan olacak. Diplomatik kaynaklar, Ankara'nın AB'yle yakalanan pozitif atmosferin sürdürülebilir olması için geçmişte yapılan hataların tekrar edilmemesi gerektiğini vurguluyor.