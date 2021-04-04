Afganistan’da bombalı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Paghman bölgesindeki Panja Chenar'da bölgesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 Afgan güvenlik gücü hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

CAN KAYBI YÜKSELEBİLİR

Kabil Polis Sözcüsü Ferdaws Faramarz yaptığı açıklamada, Paghman semtinde meydana gelen bombalı saldırıdaki can kayıplarını doğrularken, can kaybının artabileceğini ifade etti. Taliban tarafından yapılan açıklamada ise, patlamada 45 Afgan güvenlik gücü mensubunun öldüğü veya yaralandığı iddia edildi.