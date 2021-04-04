Ukrayna'dan flaş Donbas açıklaması...

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların dün ateşkesi 10 kez ihlali ettiği bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Donbas'ın Piski, Hnutove, Şirokino, Vodyane, Avdiyivka bölgelerinde dün ayrılıkçıların 10 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.