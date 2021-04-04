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Giriş Tarihi: 4.4.2021 15:03 Son Güncelleme: 4.4.2021 15:34

'dan flaş açıklaması...

Ukrayna'dan flaş Donbas açıklaması...

ve arasında yaşanan siyasi gerilim giderek tırmanıyor. bölgesinde çıkan çatışmalarda Ukraynalı askerlerin hayatını kaybetmesinin ardından yanlısı ayrılıkçılara yönelik ataklar şiddetini artırmış, Rus hükümeti, olası bir savaşta bölgeyi yerle bir ederiz mesajını vermişti. Bölgede yaşanan gerilim tırmanırken Ukrayna'dan Dondas ile ilgili açıklama geldi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların dün ateşkesi 10 kez ihlali ettiği bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Donbas'ın Piski, Hnutove, Şirokino, Vodyane, Avdiyivka bölgelerinde dün ayrılıkçıların 10 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Ukrayna'dan flaş Donbas açıklaması...
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