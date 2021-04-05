Ürdün’de darbe girişimi önlendi

Ürdün'de darbe girişiminin yaşandığı ortaya çıktı. İlk olarak ABD merkezli Washington Post gazetesi, Kral 2. Abdullah'ın kardeşi ve eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etti. Gözaltına alınanlar arasında Ürdün'ün eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım Avadallah, eski Maliye Bakanı Bassem Awadallah ve Kraliyet Ailesi üyesi Şerif Hasan bin Zayd da var. Gözaltılardan sonra başta başkent Amman olmak üzere kritik şehir ve bölgelerdeki güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı öğrenildi.Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el- Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıkladı. Bunun üzerine Hamza bin Hüseyin, avukatı aracılığıyla BBC'ye gönderdiği video kaydında ev hapsine alındığını açıklayıp, yönetimi "yolsuzluk ve beceriksizlik"le suçladı. Gelişmeler kraliyet ailesinde bir karışıklık olarak yorumlandı.Yaşananların ardından Arap dünyasının yanı sıra ABD de ülke güvenliği ve istikrarının korunması için alınan tüm kararlarda Ürdün'ü desteklediğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'deki gelişmeleri yakından izlediğini belirterek "Kral Abdullah ABD'nin kilit bir ortağıdır ve tam desteğimize sahiptir" açıklamasını yaptı. Filistin, Mısır, Suudi Arabistan, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Körfez İşbirliği Konseyi, ülke güvenliği ve istikrarının korunması için alınan tüm kararlarda Ürdün'ü desteklediğini açıkladı.DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izlediğini bildirdi. Açıklamada, "Ortadoğu'da barışın kilit ülkesi Ürdün'ün huzurunu Türkiye'nin istikrar ve huzurundan ayrı görmüyoruz" ifadesine yer verildi. Kral II. Abdullah ve Ürdün hükümeti ile dost ve kardeş Ürdün halkının huzur, refah ve esenliğine olan güçlü desteğin vurgulandığı açıklamada, "Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izliyoruz" ifadesi kullanıldı.