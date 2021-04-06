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Haberler Dünya Haberleri Eski CIA direktöründen şoke eden uzaylı açıklaması: Havada UFO ile karşılaştıktan sonra...
Giriş Tarihi: 6.4.2021 15:36

Eski direktöründen şoke eden açıklaması: Havada ile karşılaştıktan sonra...

DHA
Eski CIA direktöründen şoke eden uzaylı açıklaması: Havada UFO ile karşılaştıktan sonra...

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın eski yöneticisi R. James Woolsey'den şoke eden açıklaması geldi. Woolsey, uzaylıların varlığına yıllar önce yaşadığı bir olayın ardından inanmaya başladığını söyledi. Woolsey, "Gördüğüm bu olay uzaylılara olan inancımı tetikledi" dedi

Uzaylılar var mı sorusu yüzyıllardır hem bilim dünyasının hem de insanların kafasını kurcalarken, uzaylıların varlığına ilişkin ABD' den açıklama geldi. ABD eski Başkanı Bill Clinton döneminde ve 1993-1995 yılları arasında Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü'nü (CIA) yöneten R. James Woolsey, sosyal medya üzerinden verdiği röportajda uzaylıların varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YILLAR ÖNCE ŞAHİT OLDUĞUM OLAY...

Woolsey uzaylılara inanmadığını ancak, yıllar önce şahit olduğu bir olay sonrası fikrinin tamamen değiştiğini ifade ederek,"Artık inanmaya başladım" dedi.

"UÇAK 12 BİN METREDE ASILI KALDI"

Woolsey, bir arkadaşının kullandığı savaş uçağının havada UFO ile karşılaştıktan sonra 12 bin metrede durarak asılı kaldığını anlatarak, " Gördüğüm bu olay uzaylılara olan inancımı tetikledi" dedi. Woolsey, uzaylılar geldiğinde insanlığın dostça davranmasını ummuduğunu belirtti.

Öte yandan, Ocak ayında Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü'nün (CIA) UFO'larla ilgili kamuya açık 2.2 milyon belgeyi indirilebilir bir formatta erişime açtığını duyurmuştu.

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Eski CIA direktöründen şoke eden uzaylı açıklaması: Havada UFO ile karşılaştıktan sonra...
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