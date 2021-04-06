Starship mekiği infilak etmişti! Elon Musk nedenini açıkladı

STARSHİP'İ İNSANLI AY VE MARS SEFERLERİNDE KULLANMAYI AMAÇLIYOR

SpaceX'in, Teksas eyaletindeki Boca Chica deneme sahasında yürüttüğü testte, yaklaşık 10 bin metre irtifaya çıkan kurşun biçimli çelik konstrüksiyon mekiğinin havada yatay pozisyon aldıktan sonra alçalmaya başladığı, yere yaklaşırken yeniden dikey pozisyon alamayarak infilak ettiği açıklanmıştı.

Mekiğin 9 Aralık 2020 ile 2 Şubat ve 3 Mart'ta yapılan önceki test fırlatışları da inişte patlamayla sonuçlanmıştı.

SpaceX, Starship'i insanlı Ay ve Mars seferlerinde kullanmayı amaçlıyor.