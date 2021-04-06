Suriyeli aşiret reislerileri toplandı

Suriye'nin çeşitli bölgelerinden Arap, Kürt, Türkmen, Süryani ve diğer etnik grupların temsilcilerinin katıldığı toplantıda Suriye genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerini sonlandırılması ve toprakların asıl sahiplerince yönetilmesi istendi.



Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu güçleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı kongreye, yerel kıyafetleriyle katılan aşiret ve kabile reisleri, Suriye devriminin temel taşlarına bağlı olarak rejime ve sürekli bombalı saldırılar düzenleyerek huzuru bozmaya çalışan terör örgütlerine karşı mücadelelerini birlikte sürdüreceklerini söylediler.





Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa ise terör örgütlerine karşı ortak mücadele verildiğini ifade etti. Terör örgütlerinin amacının Suriye'yi bölmek olduğunu ancak tüm aşiret ve kabilelerin birlikte hareket ederek buna izin vermediğini anlatan Mustafa, "Suriye'de herkesin gerçek sahibi olduğu bölgelere geri dönmesinin önündeki tüm engellerin ortadan kaldırılması için teröristlerle ve rejimle mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Burada da tüm etnik gruplar bir araya gelerek bu kararlılığımızı ortaya koyduk" dedi.



Yapılan Kongrenin sonunda okunan sonuç bildirgesinde de ise Suriye rejimine karşı mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı, bölücü teröre örgütlerinin ülkeyi bölünmeye götüren projelerin karşı olunduğu, Suriye halkının yer altı ve doğal zenginliklerine el koyan terör faaliyetlerini finanse eden ABD, Rusya ve İran'ın tutumu kınandı.