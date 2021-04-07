PKK’lılar Avrupa Konseyi’ni bastı

Avrupa Konseyi İletişim Direktörü Daniel Höltgen, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın serbest kalması için gösteri düzenleyen PKK yandaşlarının Strasbourg'da bulunan Avrupa Konseyi'nin Agora binasına girdiğini söyledi. Höltgen, "PKK'lı göstericilerin Avrupa Konseyi'nin mülküne şiddetli ve izinsiz şekilde girmesine hızla son verdiği için polise bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. Fransız basınındaki haberlerde, polisin PKK yandaşlarına biber gazıyla müdahale ettiği belirtildi. Strasbourg Savcılığı'ndan paylaşılan bilgiye göre, olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü PKK yandaşları, Şubat 2019'da Avrupa Konseyi binası ve polise saldırmıştı. 43 PKK sempatizanı gözaltına alınmıştı.