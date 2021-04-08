Kahraman Zar 15 saldırıyı önledi

MilliSavunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere göz açtırmıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgeye sızmaya çalışan teröristleri etkisiz hale getirirken diğer yandan da Resulayn ve Tel Abyad'ın giriş ve çıkış noktalarında Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarıyla 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Bomba arama köpeği Zar ise patlayıcı bulunup bulunmadığını kontrol ediyor. Zar'ın yaptığı aramalarla bugüne kadar Resulayn bölgesine yönelik 15 saldırı önlendi. Barış Pınarı Bölgesi'nde kurulu 50'den fazla yol kontrol noktasında görevli TSK ve SMO askerleri, gelen araçları durdurduktan sonra içinde bulunanları aşağı indirip üst aramasından geçiriyor. TSK ve SMO, 2019 yılı Ekim ayında düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile Fırat'ın doğusundaki Tel Abyad ile Resulayn'ı terör örgütlerinden arındırdı.Bölge temizlenince terör örgütünün baskısı nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce sivil, yeniden Tel Abyad ve Resulayn'a döndü. Terör örgütünün son dönemde bombalı araçlarla düzenlediği saldırıların önlenmesi için TSK ve SMO askerleri, her iki kentin giriş noktalarında beton bariyerler ve zırhlı araçlar ile kontrol noktaları oluşturdu. Teröristlerin olası bombalı saldırılarına karşı kontrol noktalarına barikat sistemi kuran TSK, Tel Abyad ve Reuslayn'a ulaşıma izin vermiyor.