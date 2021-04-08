Son dakika haberi: Sıradaki salgın bu virüslerden çıkabilir! Koronavirüs salgınına yön verecek araştırma sonucu!

Son dakika haberler... Koronavirüs salgınına yönelik yapılan araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Kaliforniya Üniversitesi'ne bağlı One Health Enstitüsü'nden gelen açıklamada "SpillOver" isimli bir araç geliştirildiği bildirilirken öte yandan pandemiye neden olabilecek yüz binlerce virüsün var olduğu ortaya çıktı.

O CİHAZLA TESPİT EDİLEBİLECEK!

"SpillOver" olarak adlandırılan bu araç, insan sağlığı için en büyük tehdidi oluşturan yeni keşfedilen hayvan virüslerinin bir izleme listesini oluşturuyor. Araştırmacılar, erişime açık olan bu aracın; diğer bilim insanları, politikacılar ve halk sağlığı sorumluları tarafından; hastalık yayılmadan önce aşıları veya terapötik tedavileri geliştirmek gibi daha fazla çalışma, gözetim ve risk azaltıcı faaliyetler için virüslere öncelik vermek adına kullanılacağı yönünde umutlu.