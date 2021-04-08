Son dakika haberi: Sıradaki salgın bu virüslerden çıkabilir! Koronavirüs salgınına yön verecek araştırma sonucu!

Son dakika haberler... Koronavirüs salgınına yönelik yapılan araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Kaliforniya Üniversitesi'ne bağlı One Health Enstitüsü'nden gelen açıklamada "SpillOver" isimli bir araç geliştirildiği bildirilirken öte yandan pandemiye neden olabilecek yüz binlerce virüsün var olduğu ortaya çıktı.
O CİHAZLA TESPİT EDİLEBİLECEK!
"SpillOver" olarak adlandırılan bu araç, insan sağlığı için en büyük tehdidi oluşturan yeni keşfedilen hayvan virüslerinin bir izleme listesini oluşturuyor. Araştırmacılar, erişime açık olan bu aracın; diğer bilim insanları, politikacılar ve halk sağlığı sorumluları tarafından; hastalık yayılmadan önce aşıları veya terapötik tedavileri geliştirmek gibi daha fazla çalışma, gözetim ve risk azaltıcı faaliyetler için virüslere öncelik vermek adına kullanılacağı yönünde umutlu.
SPILLOVER İLE PANDEMİLERİ ERKEN TESPİT ETMEK MÜMKÜN OLACAK
Kaliforniya Üniversitesi'ne bağlı One Health Enstitüsü'nde doktora üstü araştırmacı olarak SpillOver çalışmasına öncülük eden Zoë Grange "SARS-Cov-2 insanlardan hayvanlara bulaşma potansiyeli olan binlerce virüs arasından sadece bir örnek" şeklinde açıklamada bulundu. "Başka bir yıkıcı pandemi meydana gelmeden önce, yayılma riski en büyük olan viral tehditleri yalnızca tanımlamaya değil önceliklendirmeye de ihtiyacımız var" dedi.
KORONAVİRÜS YENİ BİR PANDEMİNİN TETİKLEYİCİSİ OLABİLİR Mİ?
SpillOver aracı üzerinde çalışan araştırmacılar, 5 Nisan Pazartesi günü, Ulusal Bilimler Akademisi'ne verdikleri bildiride, bilinen yaklaşık 250 virüsün hayvan kökenli hastalıklara yol açtığını ve bunun hâlihazırda hayvanlar ve insanlar arasında yayıldığı anlamına geleceğini belirtti. Bu durumun, 500.000'den fazla virüsün bulaşma potansiyeli olduğunu gösterdiği aktarıldı. Ancak her virüs, hayvanlardan insanlara bulaşma olasılığı konusunda benzer özelliğe sahip değil. Bu sebeple araştırmacılar, virüslerin risk durumunu göstermek adına kredi benzeri bir risk skoru tablosu oluşturdu.
SPILLOVER 32 RİSK FAKTÖRÜ İLE VİRÜSLERİ PUANLIYOR
Puanlama için araç, virüs ve taşıyıcı hayvan ile ilgili 32 farklı risk faktörünü dikkate alıyor. Mesela virüsün bulaştığı hayvan türü sayısı ve virüsün tespit edildiği bölgede insanların hayvanlarla olan etkileşimi gibi. Araştırmacılar aracı vahşi doğadaki 887 hayvan üzerinde, virüs yayılma riskini tespit etmek için kullandı. Bu çalışmada yer alan virüslerin büyük bir kısmı yeni keşfedildi ancak bazılarının zoonotik olduğu, yani hayvan kaynaklı hastalıklara sebep olan virüsler olduğu biliniyor.
COVID İLE AYNI AİLEDEN VİRÜSLER TESPİT EDİLDİ
Listede ilk 12 sırada yer alan virüslerin zoonotik patojenlere sahip olduğu biliniyor. Bununla birlikte, ilk sırada Lassa virüsü, ikinci sırada SARS-CoV-2 ve üçüncü sırada Ebola virüsü yer alıyor. Lassa virüsü için en temel konakçının sıçanlar, Ebola virüsü içinse yarasalar olduğu tahmin ediliyor. SARS-CoV-2 konusunda bilgiler net değil. Ancak virüsün aslan, kaplan ve vizon gibi hayvan türlerinde görüldüğü tespit edildi.
SARS-CoV-2 NEDEN İLK SIRADA DEĞİL?
Ancak, insan sağlığını büyük ölçüde tehdit eden mevcut tehlike göz önünde bulundurulduğunda, SARS-CoV-2 neden ilk sırada yer almıyor? Araştırmacılar, aracın gelecekteki potansiyel riskleri tespit ettiğini ifade ediyor. SARS-CoV-2 hakkında, enfekte ettiği konakçı tür sayısı gibi birçok önemli bilgiye henüz ulaşılmadı. Araştırmacılar, bu konudaki bilgi sayısı arttıkça virüsün ilk sıraya yükseleceğini öngördü.
Ayrıca henüz insanlar arasında salgına yol açmayan virüsler arasında en üst sırada yer alan virüs, SARS-CoV-2 ile aynı aileden olan ve Afrika'daki yarasaları enfekte eden koronavirüs 229E tipi olarak kaydedildi. Aynı aileye mensup PREDICT CoV-35 virüsü de Afrika ve Güneydoğu Asya'daki yarasalarda tespit edildi. Uzmanlar, virüsler hakkında elde edilen yeni verilerin de SpillOver üzerinden mevcut verilere eklenebileceğini ifade etti. Bu araç sayesinde virüslerin küresel çapta araştırılacağı ve pandemi riskinin erkenden tespit edilebileceği belirtildi.