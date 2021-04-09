Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fransa'da camiye alçak saldırı
Giriş Tarihi: 9.4.2021 18:55 Son Güncelleme: 9.4.2021 18:57

'da camiye alçak saldırı

AA
Fransa'da camiye alçak saldırı

'nın şehrinde bulunan Arrahma Camisi kundaklandı. Caminin duvarlarında hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fransa'nın Nantes kentinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından gece yerel saatle 02.00 sularında gerçekleştirilen kundaklama eylemi camide hasara yol açtı.

CAMİNİN DUVARLARINDA HASAR OLUŞTU

Polisten yapılan açıklamada, yangının caminin kapısının önünde kartonlarla dolu konteynerlerin ateşe verilmesiyle çıktığı, bunun sonucu kapının yıkıldığı, caminin duvarlarında hasar oluştuğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü kaydedildi. Loire-Atlantique Valiliğinden yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, camideki yangına hızlı şekilde müdahalede bulunan itfaiye ekiplerine teşekkür ettiğini ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Loire-Atlantique'deki Müslümanlara tam desteğimi belirtiyorum." ifadesini kullandı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Fransa İslam Konseyinin (CFCM) Twitter hesabından yapılan açıklamada da camiye yönelik kundaklama eylemi kınandı. Açıklamada, eylemin "nefret içerdiği" ve "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa'da camiye alçak saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA