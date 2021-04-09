Prens Philip’in sıra dışı hayatı! Hollywood filmlerini aratmıyor

ÇOCUKLUĞU BOYUNCA YERLEŞİK BİR HAYATI OLMADI

Ailenin en küçük çocuğu olan ve ablalarının evlenerek evden ayrılmasıyla yalnız kalan Philip, ilk olarak Surrey'de bulunan bir yatılı okula gönderildi. Eğitimine Almanya, İngiltere ve İskoçya'da devam eden Philip'e, İngiliz Donanması'nda görev yapan amcası Lord Mountbatten sahip çıktı.

16 yaşındayken ablası Cecile'i ve iki yeğenini bir uçak kazası sonucu kaybeden Philip, askeri akademiyi bitirir bitirmez İngiliz Kraliyet Donanması'na katıldı.