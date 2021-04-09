Prens Philip’in sıra dışı hayatı! Hollywood filmlerini aratmıyor

Prens Philip, 10 Haziran 1921 yılında Yunanistan dünyaya geldi. Yunanistan ve Danimarka Prensi Andrew ve Battenberg Prenses Alice'in 5'inci ve tek erkek çocuğu olarak dünyaya gelen Philip, doğum anından itibaren konuşulmaya başlandı.
YUNAN PRENSİ OLARAK DOĞDU
Yunanistan'ın Korfu Adası'nda bulunan evlerinin mutfak tezgahında doğan Philip, baba tarafından Yunanistan, Danimarka, Rusya ve Prusya kökenlerine, anne tarafından ise efsanevi İngiltere hükümdarı Kraliçe Viktorya'ya dayanan bir soya sahipti.
Yunanistan'da amcası Kral 1. Konstantine'in sahibi olduğu kraliyet evinde mutlu bir hayat süren ailesi, Philip'in doğumunun hemen ardından siyasi bir krizle karşı karşıya kaldı. Ülkede 11 Eylül 1922 yılında başlayan kraliyet karşıtı ayaklanma, Prens Philip'in hayatını sonsuza dek değiştirdi.
Kral 1. Konstantine'in hüküm sürdüğü dönemde, Yunan ordusunun Türklere karşı Anadolu'da uğradığı büyük hezimet, Yunan ordusu ve donanmasında kraliyete karşı ayaklanma başlattı.
AİLESİ FRANSA'YA KAÇTI
Anadolu'da uğradıkları büyük yenilginin öfkesiyle, ülkenin savaşa girilmesine neden olan Yunan Kraliyet Ailesi'ne karşı ayaklanan ordu ve halk, Konstantin'i devirmek ve demokratik bir devlet kurmak için harekete geçti.
13 Eylül'de Yunan ordusunun Anadolu'dan gemilerle Lavrion'a gelmesinin ardından tahtını oğlu 2. Georgio'ya bırakarak kaçan Kral Konstantin'in hükümdarlığının sona ermesi, Prens Philip'in ailesinin de ülkeden kaçmak zorunda bıraktı.
Ülkedeki siyasi kriz sırasında Philip'in Yunan ordusunda korgeneral olan babası, Türk-Yunan savaşında emirlere uymadığı ve görev yerini terk ettiği iddialarıyla vatan hainliği suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.
Prens Philip (soldan ikinci)
İdam edilme korkusuyla ailesiyle birlikte ülkeyi terk eden Prens Andrew, henüz 1 yaşında olan oğlu Philip'i bir meyve kasasına koyarak İngiliz bandıralı bir gemiye bindi.
Fransa'ya kaçan aile, Avrupa'daki soylu akrabalarının yardımıyla Paris dışında bulunan taşra bölgesindeki bir eve yerleşti. Bu tarihten itibaren hiçbir zaman yerleşik ve uzun süreli bir evi olmayan Philip, çocukluğunu oradan oraya sürüklenerek geçirdi. Annesinin teslim olduğu akıl hastalığının ardından parçalanan ailesi, Philip'i de yatılı okullarda okumaya itti.
ÇOCUKLUĞU BOYUNCA YERLEŞİK BİR HAYATI OLMADI
Ailenin en küçük çocuğu olan ve ablalarının evlenerek evden ayrılmasıyla yalnız kalan Philip, ilk olarak Surrey'de bulunan bir yatılı okula gönderildi. Eğitimine Almanya, İngiltere ve İskoçya'da devam eden Philip'e, İngiliz Donanması'nda görev yapan amcası Lord Mountbatten sahip çıktı.
16 yaşındayken ablası Cecile'i ve iki yeğenini bir uçak kazası sonucu kaybeden Philip, askeri akademiyi bitirir bitirmez İngiliz Kraliyet Donanması'na katıldı.
İkinci Dünya Savaşı sırasında donanmada görev yapan Philip, 21 yaşındayken gösterdiği üstün başarılardan dolayı HMS Wallace gemisinin kumandasından sorumlu üsteğmen rütbesine yükseltildi.
Prens Philip (1951-Marmaris)
Donanmada oldukça başarılı olan Philip, yakışıklılığıyla da oldukça geniş bir üne sahipti. Hollywood aktrisleriyle gönül ilişkileri yaşadığı bilinen Philip'in talihi, 1943 yılının Noel'inde Windsor Kalesi'nde o dönem 17 yaşında olan Prenses Elizabeth'le tanışmasıyla tamamen değişti.
Birlikte geçirdikleri hafta sonunun ardından aşık olduklarını anlayan çift, Prenses Elizabeth'in babası Kral 6. George'un da rızasını aldıktan sonra evlilik kararı verdi. Prenses Elizabeth'in 21 yaşına kadar beklemesi şartıyla evlilik onayı alan çift, 20 Kasım 1947 yılında dünya evine girdi.
74 YIL BOYUNCA EVLİ KALDILAR
Renkli kişiliği ve zekasıyla Kraliyet Ailesi içinde oldukça sevilen Prens Philip, 1951 yılına kadar donanmadaki görevini sürdürdü. Eşi Prenses Elizabeth'in 1952 yılında tahta geçmesiyle kendini hayır işleri ve yardım kuruluşlarına veren Philip, yıllar boyunca eşi Kraliçe 2. Elizabeth'in gölgesinde kaldı.